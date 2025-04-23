В Подмосковье 12-летний мальчик поймал выпавшего из окна девятого этажа ребёнка

Четырёхлетний ребёнок смог выжить после падения с девятого этажа дома в Домодедове.В подмосковном Домодедове четырёхлетний ребёнок выжил после падения из окна на девятом этаже многоквартирного дома № 30 на улице Курыжова.
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