Science: птицы, рептилии и млекопитающие независимо развили мозговые цепи

Международная группа ученых из Испании, Швеции, Германии и других стран обнаружили, что птицы, млекопитающие и рептилии независимо друг от друга развили сложные нейронные цепи, несмотря на общее эволюционное происхождение.
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