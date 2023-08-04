Киеву на полноценное наступление нужно еще 16 лет

Партнеры пичкают ВСУ «Стингерами» и «Джавелинами» в бессильной надежде поддержать «контрнаступ» Киев и Вашингтон заигрались в «контрнаступ» так, что теперь и сами не знают, как вырваться из капкана.
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