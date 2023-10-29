Мэттью Перри за несколько дней до ухода из жизни разместил в своем блоге пророческий пост

Фанаты актера увидели мистическое совпадение в его последней публикации. Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри за несколько дней до своей смерти разместил в своем блоге запись, которая косвенно перекликается с обстоятельствами его кончины.
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