WADA объяснило, чем отличаются допинги китайских пловцов и Валиевой

WADA приняло все оправдания китайских представителей.фото: пресс-служба РОК--> Ситуации с попавшимися на триметазидине китайскими пловцами и российской фигуристкой Камилой Валиевой несопоставимы, заявил главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель.
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