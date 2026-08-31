❕Хуснуллин: Правительство РФ продолжает прорабатывать решения, чтобы поддержать экономику Крымского полуострова На совещаниях стороны обсудили реализацию госпрограммы развития Крыма и Севастополя, меры поддержки предпринимателей и подготовку к отопительному сезону.
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