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В аэропорту Хабаровска у иностранца изъяли нож

В аэропорту Хабаровска у иностранца изъяли нож

Прибывший в аэропорт Хабаровска пассажир из Узбекистана был задержан таможенниками за наличие ножа в своем багаже, который был обнаружен с помощью рентген-установки.

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