Полпред Якушев похвалил уральцев, проголосовавших за парки

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев похвалил жителей большого Урала, участвовавших в голосовании за выбор парков, которые будут восстанавливать в 2025 году на деньги из федерального бюджета.
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