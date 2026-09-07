Акции «ЕвроТранса» снизились на фоне задержания топ-менеджеров компании

В понедельник днем акции ПАО «Евротранс», оператора независимой сети АЗС «Трасса», на Московской бирже снизились на 6,1% по сравнению с закрытием предыдущих торгов и достигли минимальной отметки в 28,5 рубля.
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