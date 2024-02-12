Житель Смоленщины незаконно создал более сотни юридических лиц

Деятельность “нелегального банка” пресекли в июле 2023 года Смолянин создал “нелегальный банк”, использовав реквизиты и расчетные счета юридических лиц и ИП, которые не осуществляли реальную предпринимательскую деятельность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии