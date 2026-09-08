«Реал» вместо разгрома едва не отдал победу в ЛЧ: как Беллингем вообще не забил в этих моментах?

Джуд умеет удивлять!Мадридский «Реал» стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов с победы. Команда Жозе Моуринью дома обыграла «Интер» со счетом 2:1 благодаря голам Килиана Мбаппе и Федерико Вальверде.
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