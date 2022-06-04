Врач Чудаков назвал сезон, в который COVID-19 особенно опасен

Перегрев делает человека более уязвимым к вирусам и бактериям, поэтому коронавирус становится наиболее опасен летом, заявил руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.