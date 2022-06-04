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Врач Чудаков назвал сезон, в который COVID-19 особенно опасен

Врач Чудаков назвал сезон, в который COVID-19 особенно опасен

Перегрев делает человека более уязвимым к вирусам и бактериям, поэтому коронавирус становится наиболее опасен летом, заявил руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

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