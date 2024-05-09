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Китай

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Сила культурных обменов в венгерско-китайской двуязычной школе в Будапеште

9 мая, «Жэньминь жибао» онлайн -- Венгерско-китайская двуязычная школа в Будапеште – единственная государственная школа полного дня в Центральной и Восточной Европе, в которой преподавание ведется как на китайском, так и на местном языке.

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