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Лукашенко: Белоруссия и Россия наращивают потенциал Союзного государства

Лукашенко: Белоруссия и Россия наращивают потенциал Союзного государства

Белоруссия и Россия наращивают потенциал Союзного государства, основанного на прочности и неразрывности белорусско-российской дружбы, следует из поздравления президента республики Александра Лукашенко с Днем единения народов Белоруссии и России.

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