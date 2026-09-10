Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Русским нельзя!»: в Новой Москве мигранты захватывают общественный транспорт

«Русским нельзя!»: в Новой Москве мигранты захватывают общественный транспорт

  Каждое утро сотни трудовых мигрантов из республик Центральной Азии заполняют автобусные остановки в Новой Москве.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВизменено

Я не понимаю наших русских пассажиров . Достаточно остановить транспорт и вызвать полицию или ФСБ , мотивируя захватом автобуса или вагона метро иностранными вооружёнными бандитами или преступниками .  А прибывшим бойцам сказать , что у них были замечены огнестрельное и холодное оружие . Пусть их арестовывают и садят , а потом выдворяют , отбирают паспорта  . А так  . Значит вам интересно находится в положении беззубых лохов .

Профиль пользователя Виктор Шилин
Виктор Шилин

Херь какая то очередная. Было про сберкассу, теперь вот про автобус, что дальше?, русских в цирк не пустят? Может надо утром побольше автобусов подавать? Из пальца высасывают Аффтары.

Профиль пользователя САША ЛЕПАЕВ
САША ЛЕПАЕВ

эта власть погрузилась на самое дно дальше уже некуда. она не должна больше находится во власти и ее нужно вообще удалить с бюллетеней. ЕР работает на себя и запад. исполняя их приказы потому что у их все там.