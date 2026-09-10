«Русским нельзя!»: в Новой Москве мигранты захватывают общественный транспорт

Каждое утро сотни трудовых мигрантов из республик Центральной Азии заполняют автобусные остановки в Новой Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Депутата Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге — "русские — это оккупанты"
- Два мигранта-азербайджанца на «геликах» заблокировали полицейскую «Газель». Итог: авто конфискуют , а мигрантов призывают в Российскую армию
- Полицейский вскрыл смартфон Абдурахмона и моментом стало известно, как он получил наше гражданство
Свежие комментарии
- Азербайджанский а...
- Л Почувствовали себ...
- Депутата Затулина...
Мастурбеки нелюди ненужные своим национальным территориям. Гнать чурок коленым железом.
Я не понимаю наших русских пассажиров . Достаточно остановить транспорт и вызвать полицию или ФСБ , мотивируя захватом автобуса или вагона метро иностранными вооружёнными бандитами или преступниками . А прибывшим бойцам сказать , что у них были замечены огнестрельное и холодное оружие . Пусть их арестовывают и садят , а потом выдворяют , отбирают паспорта . А так . Значит вам интересно находится в положении беззубых лохов .
Присмотреться к проводимым реформам ,к тому что лежит в основе их проведения и к тем кто их проводит и их последствиям скорее всего придется. 🥸
Это результат вступления в МОМ и реальные последствия этого решения , решение принимает чиновник а страдания получают жители и это факт.
Херь какая то очередная. Было про сберкассу, теперь вот про автобус, что дальше?, русских в цирк не пустят? Может надо утром побольше автобусов подавать? Из пальца высасывают Аффтары.
но зато ВЦИОМ сделал свои прогнозы о выборах, что победу одержала уже партия едим РОССИЮ - 51, %
эта власть погрузилась на самое дно дальше уже некуда. она не должна больше находится во власти и ее нужно вообще удалить с бюллетеней. ЕР работает на себя и запад. исполняя их приказы потому что у их все там.