«Наполи» готов повысить зарплату Хвичи в шесть раз, чтобы тот остался в клубе

«Наполи» готов сделать Хвичу Кварацхелию одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Руководство «Наполи» готово предложить вингеру команды Хвиче Кварацхелии шестикратное повышение зарплаты, сообщает обозреватель Санти Ауна на своей странице в социальной сети.
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