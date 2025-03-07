За реставрацию восьми картин Музей политистории заплатит 1,5 млн

В центре Петербурга на улице Куйбышева находится Музей политической истории России. Это первый историко-политический музей, открытый в России и посвященный политической жизни россиян с конца XVIII по начало XXI века.
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