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Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

Президент США Джо Байден в среду вновь сдал положительный тест на коронавирус, у него кашель, однако ключевые показатели здоровья, включая температуру тела, пульс и дыхание, находятся в норме, заявил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор.

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