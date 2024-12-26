Сирийский исход: Италия уже боится увидеть у своих берегов русских морпехов

Запад опасается, что российские базы на Средиземном море «бросят якорь» в Ливии Евгений Берсенев Фото: Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Александр Храмчихин Григорий Лукьянов Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба выступил против присутствия в стране российских военных, сообщает агентство Bloomberg.
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