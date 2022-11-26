12 проверенных лайфхаков для повседневной жизни

Есть какие-то действия, которые мы выполняем изо дня в день, и это со временем начинает раздражать. Мы не знаем, что есть уловки (лайфхаки), которые помогают выполнять различные действия проще и не проклиная вселенную за то, что надо все это делать.
Есть какие-то действия, которые мы выполняем изо дня в день, и это со временем начинает раздражать. Мы не знаем, что есть уловки (лайфхаки), которые помогают выполнять различные действия проще и не проклиная вселенную за то, что надо все это делать.
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