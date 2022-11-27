Нина Катаева

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Малый театр и Департамент культуры Минобороны России подписали Соглашение о сотрудничестве

Малый театр и Департамент культуры Минобороны России подписали Соглашение о сотрудничестве

В новом сезоне Малый театр запустил новый проект - «Диалог времён. По страницам истории», который подразумевает просмотр исторических спектаклей и обсуждение их с молодыми зрителями, студентами московских вузов, а также с историками и политологами.

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