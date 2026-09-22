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Суть Событий

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Четыре человека погибли при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке

Четыре человека погибли при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке

В Стерлитамаке произошел пожар в торговом центре. По последней информации, в результате погибли четыре человека, еще девять пострадали, четверо из них были госпитализированы.

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