Дизайнерские ёлки представили в Архангельске

Увидеть их можно все новогодние праздники в Гостиных дворах на выставке «Вернисаж новогодних ёлок».С 1 декабря по 1 февраля в Гостиных дворах Архангельска продолжает свою работу экспозиция «Вернисаж новогодних елок».
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