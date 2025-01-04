Дизайнерские ёлки представили в Архангельске

Увидеть их можно все новогодние праздники в Гостиных дворах на выставке «Вернисаж новогодних ёлок».С 1 декабря по 1 февраля в Гостиных дворах Архангельска продолжает свою работу экспозиция «Вернисаж новогодних елок».