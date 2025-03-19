Минобороны РФ: на красноармейском направлении уничтожили пункт управления БПЛА

Укрытие украинской армии обнаружили в результате аэроразведки Артиллеристы «Центра» ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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