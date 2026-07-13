600 тыс. руб. выделили на проект реконструкции Канавинского моста

Бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год включает статью расходов в размере 600 тысяч рублей, предназначенных для разработки предпроектной документации, необходимой для реконструкции Канавинского моста и прилегающих подъездных путей.
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