15 крошечных малышей, которые помещаются на ладошке

Каждый раз, когда смотришь на забавных новорожденных зверушек, расплываешься в улыбке, и так хочется затискать их и прижать покрепче к себе, а в голове непроизвольно проносится: «Ути, какой ма-асенький!» Мы собрали 15 умилительных фотографий совсем еще маленьких животных, которые способны растрогать даже в самый невеселый день.