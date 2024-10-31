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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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15 крошечных малышей, которые помещаются на ладошке

15 крошечных малышей, которые помещаются на ладошке

Каждый раз, когда смотришь на забавных новорожденных зверушек, расплываешься в улыбке, и так хочется затискать их и прижать покрепче к себе, а в голове непроизвольно проносится: «Ути, какой ма-асенький!» Мы собрали 15 умилительных фотографий совсем еще маленьких животных, которые способны растрогать даже в самый невеселый день.

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