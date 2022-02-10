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Виталий Норицын: «В течение Олимпиады продолжаем работу с Резцовой. С тренерами сборной России мы видимся каждый день»

Тренер сборной Болгарии Виталий Норицын рассказал о совместной работе с российской биатлонисткой Кристиной Резцовой, которой он помогал готовиться к сезону.

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