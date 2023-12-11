Панарин превзошел достижение Гретцки в НХЛ

Нападающий из России «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сумел превзойти достижение канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, связанного с числом домашних матчей, в рамках которых удалось набрать очки, со старта сезона НХЛ в составе клуба из Нью‑Йорка.