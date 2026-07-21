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Царьград

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Шерон Стоун сообщила о здоровье после отказа от марихуаны

Шерон Стоун сообщила о здоровье после отказа от марихуаны

Шерон Стоун рассказала о трудностях со здоровьем после отказа от марихуаны. Актриса поделилась, что отказ в сентябре прошлого года от лекарств, назначенных после инсульта, вызвал синдром отмены и ухудшение состояния.

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