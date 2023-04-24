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Боррель: Евросоюз передал Украине вооружения на 13 млрд евро

Боррель: Евросоюз передал Украине вооружения на 13 млрд евро

Страны ЕС обеспечили Киев вооружением на общую сумму в 13 миллиардов евро. Кроме того, на военных полигонах были подготовлены 16 тысяч украинских солдат, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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