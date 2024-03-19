Украина стоит на пороге мрачного будущего: предупреждение Илона Маска Ольга ВайленкоАмериканский предприниматель и известный фигурант технологической индустрии Илон Маск высказал свои опасения относительно конфликта на территории Украины, предрекая ей мрачное будущее, если не будут начаты мирные переговоры с Россией.