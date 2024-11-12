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Царьград

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Бронь от мобилизации на Украине можно купить. Военнопленный назвал стоимость

Бронь от мобилизации на Украине можно купить. Военнопленный назвал стоимость

Стоимость брони от мобилизации на Украине назвал военнопленный.Бронь от мобилизации на Украине стоит около 700 долларов в месяц, рассказал военнопленный Сергей Ревенко РИА Новости.

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