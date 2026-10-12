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Аргументы и Факты

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Агенты Секретной службы США ездили на Украину изучать применение БПЛА

Агенты Секретной службы США ездили на Украину изучать применение БПЛА

Агенты Секретной службы США посещали Украину, чтобы изучить применение беспилотников и использовать полученный опыт для подготовки к потенциальным угрозам.

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