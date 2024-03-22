После теракта в Crocus City Hall в Сети начали появляться фейки об обстоятельствах трагедии

Анонимные каналы опубликовали и удалили фейковые фотографии так называемых участников нападения, а затем заявили о том, что ответственность за произошедшее взял на себя глава СНБО УкраиныПервый фейк о теракте в Crocus City Hall — или как минимум пока не подтвержденная информация — появилась в телеграме вскоре после полуночи.