После теракта в Crocus City Hall в Сети начали появляться фейки об обстоятельствах трагедии

Анонимные каналы опубликовали и удалили фейковые фотографии так называемых участников нападения, а затем заявили о том, что ответственность за произошедшее взял на себя глава СНБО УкраиныПервый фейк о теракте в Crocus City Hall — или как минимум пока не подтвержденная информация — появилась в телеграме вскоре после полуночи.
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