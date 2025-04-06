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Чай с хазратом: «Наверное, уже можно не использовать рентген?»

Чай с хазратом: «Наверное, уже можно не использовать рентген?»

В чем причина болезней? Можно ли мусульманину делать анестезию, пить снотворное, колоть инсулин? Как подготовиться к кровопусканию? Как относиться к цигуну, иглоукалыванию и другим «восточным» практикам? На вопросы об исламской медицине в проекте «Чай с хазратом» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.

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