В Дании ввели норму продаж растительного масла

РИА Новости/Виталий Белоусов В Дании несколько крупных сетей продуктовых магазинов на фоне сокращения поставок, которые произошли из-за ситуации на Украине, установили ограничение на количество растительного масла, которое можно купить за один день.
РИА Новости/Виталий Белоусов В Дании несколько крупных сетей продуктовых магазинов на фоне сокращения поставок, которые произошли из-за ситуации на Украине, установили ограничение на количество растительного масла, которое можно купить за один день.
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