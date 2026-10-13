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В Нижнем Новгороде 17 октября начнут реконструировать трамвайные пути между станциями метро "Автозаводская" и "Кировская"

В Нижнем Новгороде 17 октября начнут реконструировать трамвайные пути между станциями метро "Автозаводская" и "Кировская"

Пути на данном участке не ремонтировали с 80-х годов.13 октября. /MEDIA TALK/.Пути на данном участке не ремонтировали с 80-х годов.

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