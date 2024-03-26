Не менее семи человек оказались в воде после обрушения моста в Балтиморе

Harford County MD Fire & EMS/Handout via REUTERS Не менее семи человек оказались в воде после обрушения автомобильного моста в Балтиморе в США, сообщает 26 марта телеканал CBS News со ссылкой на местную пожарную службу.
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