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Не менее семи человек оказались в воде после обрушения моста в Балтиморе

Не менее семи человек оказались в воде после обрушения моста в Балтиморе

Harford County MD Fire & EMS/Handout via REUTERS Не менее семи человек оказались в воде после обрушения автомобильного моста в Балтиморе в США, сообщает 26 марта телеканал CBS News со ссылкой на местную пожарную службу.

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