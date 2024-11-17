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Закон, порядок, государство

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На вооружение огнеборцев МЧС России поступает новая специализированная техника

На вооружение огнеборцев МЧС России поступает новая специализированная техника

В рамках централизованной закупки пожарные автомобили получили пожарно-спасательные гарнизоны Запорожской и Ярославской областей.

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