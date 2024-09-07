The Wall Street Journal со ссылкой на официалов США и ЕС сообщает, что Вашингтон уже сообщил союзникам по НАТО, что Иран уже якобы отправил баллистические ракеты малой дальности в Россию.
На Западе продолжается истерика по поводу иранских баллистических ракет для России
Комментарии
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Иван Петров
Возможность диктовать свои условия происходит из централизации в руках америкосов финансов, управления и ресурсов. Потому они и бесятся. Отними у них это и США - пустышка и быстро скатятся до страны "третьего мира".
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12 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
сша и другие страны дружно поставляют различное оружие бывшей украине а теперь террористической территории404! у России есть дружественные страны и там против нацистов и террористов !
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12 час.
Виктор Луговой
Ну же, я вас умоляю... и на шо такой кипиш?? Немцы же токашто сказали: с момента передачи немецкого орудия Украине немецкое становится украинским. Всё же просто. С момента передачи иранского орудия России - иранское стало российским, и за шо тут нервно беспокоиться? Таки да, - все точки поставлены до нас.
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11 час.
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