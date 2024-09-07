Иван Петров Возможность диктовать свои условия происходит из централизации в руках америкосов финансов, управления и ресурсов. Потому они и бесятся. Отними у них это и США - пустышка и быстро скатятся до страны "третьего мира".

ЛБ Людмила Боченкова сша и другие страны дружно поставляют различное оружие бывшей украине а теперь террористической территории404! у России есть дружественные страны и там против нацистов и террористов !