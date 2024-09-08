Политолог назвал высокую явку на выборах в Курской области показателем сплочения людей

Высокая явка на региональных выборах в Курской области демонстрирует сплоченность населения. Об этом заявил 8 сентября директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в ходе X Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов».