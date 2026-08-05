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Курские новости

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Ко дню освобождения Рыжевки: хронология основных событий битвы за Теткино

Ко дню освобождения Рыжевки: хронология основных событий битвы за Теткино

После ожесточенных боев подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Рыжевка в Сумской области, расположенное в нескольких сотнях метров от поселка Теткино Курской области, что напрямую влияет на безопасность приграничья.

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