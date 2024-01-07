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За рулем

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В России создадут лыжный курорт не хуже Куршевеля

В России создадут лыжный курорт не хуже Куршевеля

По словам гендиректора группы компаний «Мантера» Вадима Трукшина, планы по развитию горнолыжных курортов в России достаточно обширны и включают в себя постройку 550 километров новых лыжных трасс в таких популярных российских курортах, как «Красная Поляна», «Архыз» и «Лагонаки».

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