Депутат Госдумы России Михаил Шеремет, представляющий крымский регион и являющийся членом комитета по безопасности, ответил на недавнее заявление представителя Минобороны США Томаса Бьюкенена о готовности к обмену ядерными ударами, назвав это «сумасшествием».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии