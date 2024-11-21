Депутат Госдумы России Михаил Шеремет, представляющий крымский регион и являющийся членом комитета по безопасности, ответил на недавнее заявление представителя Минобороны США Томаса Бьюкенена о готовности к обмену ядерными ударами, назвав это «сумасшествием».