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Шеремет предложил перекрасить Пентагон в «цвет дурдома»

Шеремет предложил перекрасить Пентагон в «цвет дурдома»

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет, представляющий крымский регион и являющийся членом комитета по безопасности, ответил на недавнее заявление представителя Минобороны США Томаса Бьюкенена о готовности к обмену ядерными ударами, назвав это «сумасшествием».

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