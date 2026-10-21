В школах Рассказовского округа провели проверку организации горячего питания. Сегодня, 21 октября, представители Совета депутатов округа совместно с представителями родительского сообщества посетили Платоновскую школу и её Саюкинский филиал, а также Нижнеспасский и Озерский филиалы Верхнеспасской школы.