В школах Рассказовского округа провели проверку организации горячего питания. Сегодня, 21 октября, представители Совета депутатов округа совместно с представителями родительского сообщества посетили Платоновскую школу и её Саюкинский филиал, а также Нижнеспасский и Озерский филиалы Верхнеспасской школы.
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