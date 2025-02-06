Так выглядит самый первый человеческий «портрет» в мире

Этой небольшой, но значимой статуэтке как минимум 26,000 лет. Более ста лет назад археологи, работавшие на объекте палеолитической стоянке Долни Вестонице в Чехии, наткнулись на очень значимый для истории объект – самый древний сохранившийся человеческий портрет в мире.