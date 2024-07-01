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Крымское информационное агентство

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Единственный храм в Симферополе, который никогда не закрывался, отметил 160-летие

Единственный храм в Симферополе, который никогда не закрывался, отметил 160-летие

30 июня в храме Всех Святых Симферополя епископ Ялтинский Нестор, викарий Симферопольской епархии возглавил Божественную Литургию по случаю престольного праздника и отмечаемой даты 160-летия со дня основания Всехсвятской церкви.

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