Единственный храм в Симферополе, который никогда не закрывался, отметил 160-летие

30 июня в храме Всех Святых Симферополя епископ Ялтинский Нестор, викарий Симферопольской епархии возглавил Божественную Литургию по случаю престольного праздника и отмечаемой даты 160-летия со дня основания Всехсвятской церкви.
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