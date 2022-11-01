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Захарова потребовала от Британии реакции на сообщение Трасс после терактов на «СП»

Захарова потребовала от Британии реакции на сообщение Трасс после терактов на «СП»

Великобритания должна прокомментировать сведения, что бывший премьер-министр Лиз Трасс отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после терактов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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