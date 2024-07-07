ВС России уничтожили девять полевых складов боеприпасов ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что российские бойцы подразделения Южной группировки войск уничтожили девять полевых складов боеприпасов ВСУ «Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.
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