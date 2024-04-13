В Ярославской области автобус с пассажирами съехал в кювет, ведется проверка

В Ярославской области опрокинулся автобус ПАЗ с пассажирами. Об этом сообщает портал 76.ru. По его данным, ДТП произошло в пятницу, 12 апреля, в 14:20 на 215-м км автодороги Углич — Брейтово в Брейтовском районе.